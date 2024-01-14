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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:22
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:AdanaASKİ Atatürk

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente

        Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Stojiljkovic, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Fabris, Yasemin Güveli (Berin Yıldırım, Eren Berra, Sevil Nur Gökbudak, Leyva)

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Tuğçe Akman)

        Setler: 23-25, 25-22, 25-22, 25-23

        Süre: 118 dakika (30, 31, 30, 27)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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