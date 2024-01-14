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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:11 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:11
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Özdağ, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.

        Etkinliğin ardından düzenlenen söyleşide konuşan Özdağ, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının büyük ölçüde Marmara Bölgesi'ne dayandığını, bunun ülke için zaaf olduğunu söyledi.

        Özdağ, depremlere karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, "Binalarımızın yıkılma nedenlerinin en önemlisini bilgisayar ortamında tespit ettik. Bunu nasıl güçlendirerek depremin aşılabileceğiyle ilgili en ucuz yöntemi gündeme getireceğiz." dedi.

        Söyleşi sonrasında Özdağ, merkez Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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