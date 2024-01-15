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        Adana'da müstakil evin damında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 08:50 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:50
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        Adana'da müstakil evin damında çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'da iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki iki katlı evin damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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