Adana'da bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu tespit ettiği Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

İkamette, 2 makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 81 mermi ve 7 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, adreste bulunamayan şüpheli F.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.