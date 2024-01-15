Adana'da bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu tespit ettiği Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
İkamette, 2 makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 81 mermi ve 7 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, adreste bulunamayan şüpheli F.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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