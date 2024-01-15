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        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:26
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        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu tespit ettiği Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        İkamette, 2 makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 81 mermi ve 7 gram esrar ele geçirildi.

        Ekipler, adreste bulunamayan şüpheli F.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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