Adana'da eski kız arkadaşının aracına zarar veren zanlı yakalandı

Adana'da barışma teklifini kabul etmeyen eski kız arkadaşının otomobilinin camını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 9 Ocak'ta N.K, otomobiliyle seyir halindeyken eski erkek arkadaşı F.A. önüne çıktı.

F.A, barışma isteğine olumlu yanıt alamayınca N.K'nin aracının ön camını yumruklayarak kırdı.

N.K'nin çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine F.A. bölgeden uzaklaştı.

Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla F.A'yı olay yerinin yakınında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe uzaklaştırma tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlının, kadının aracının camını kırması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.