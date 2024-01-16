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        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmana ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:30
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        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmana ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanıklar N.Ç. ve M.R. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Tanık N.Ç. olay tarihinde Seyhan Belediyesinde inşaat mühendisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Ekim Apartmanı ile ilgili ruhsat yenileme işlemi yapıldı. Bu işlemde benim de inşaat mühendisi sıfatıyla imzam vardır. Biz makine mühendisi, mimar, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi sıfatıyla ekip olarak inşaat projesini denetleriz. Biz ekip olarak evrak bazında görevimizi yerine getiririz. Benim yaptığım işlem bundan ibarettir. Olayla ilgili başka bir bilgim bulunmamaktadır."

        Diğer tanık M.R. de İnşaat Mühendisleri Odasında laboratuvar şefi olarak çalıştığını ifade ederek, "Ekim Apartmanı'nın zemin etüdünü ben yaptım. O dönemde bize gelen inşaat numuneleri üzerinden tahlil işlemi yapıyorduk. Usul ve mevzuata uygun olduğunu tespit ettiğimiz numunelere onay veriyorduk. O dönemki mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde görevimizi yerine getirdik." dedi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cem Akkaya, binayı inşa eden kooperatifin üyesi olduğunu kaydetti.

        Binanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını öne süren Akkaya, "Sadece bana verilen görevi yerine getirdim. Müteahhit değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

        Diğer sanık Tamer Erginkoç da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında çıkarılan yakalama kararının infazına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Adana'da, Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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