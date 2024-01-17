Adana'da iki evde ruhsatsız 6 silah ele geçirildi Adana'da ruhsatsız 6 silah ile 2 bin 423 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'da ruhsatsız 6 silah ile 2 bin 423 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu belirlediği Hürriyet Mahallesi'ndeki iki eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 3 av tüfeği, 90 mermi, 9 fişek ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine ikametlerdeki Yusuf E. ve Mustafa G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf E. tutuklandı, Mustafa G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.