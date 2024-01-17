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        Adana'da ortaokul öğrencilerinden "TEKNOFEST" koreografisi

        Adana'da ortaokul öğrencileri bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yönelik koreografi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:29
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        Adana'da ortaokul öğrencilerinden "TEKNOFEST" koreografisi
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        Adana'da ortaokul öğrencileri bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yönelik koreografi yaptı.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerince, Adana'da "Gelecek Sensin" mottosuyla gerçekleştirilecek festival için okul bahçesinde koreografi hazırlandı.

        Bedenleriyle, milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturan öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde "TEKNOFEST Adana" yazdı.

        Çocukların koreografisi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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