Adana'da ortaokul öğrencilerinden "TEKNOFEST" koreografisi Adana'da ortaokul öğrencileri bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yönelik koreografi yaptı.

Adana'da ortaokul öğrencileri bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yönelik koreografi yaptı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerince, Adana'da "Gelecek Sensin" mottosuyla gerçekleştirilecek festival için okul bahçesinde koreografi hazırlandı.

Bedenleriyle, milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturan öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde "TEKNOFEST Adana" yazdı.

Çocukların koreografisi dronla görüntülendi.