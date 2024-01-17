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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:21 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:21
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Feridun Daldaş, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan

        Yukatel Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 99 Yılmaz Aktaş), İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun (Dk. 76 Nourani), Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Gravillon), Dorukhan Toköz (Dk. 66 Michut), Yusuf Erdoğan, İzzet Çelik (Dk. 46 Emre Akbaba), Zeneli (Dk. 46 Akintola), Nani

        Anagold 24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Enes Yılmaz, Gökhan Payal, Gençer Cansev (Dk. 46 Kamil İçer), İlker Günaslan, Özkan Yiğiter, Çınar Tarhan (Dk. 69 Furkan Işıkdemir), Hasan Kaya (Dk. 91 Şamil Başaran), Ali Altınöz (Dk. 79 Bahadır Taşdelen), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 58 Ziya Alkurt), Kubilay Türk Yılmaz (Dk. 69 Muhammed Enes Yılmaz)

        Goller: Dk. 65 Ziya Alkurt, Dk. 77 Özkan Yiğiter (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 89 Michut, Dk. 90+2 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Abdurrahim Dursun, Dk. 81 Yusuf Erdoğan, Dk. 84 Abdulsamet Burak, Dk. 105+3 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 113 Erdi Yokuşlu, Dk. 118 Enes Yılmaz (Anagold 24Erzincanspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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