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        Adana'da 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilen operasyonda 5 zanlı tutuklandı

        Adana'da bir kamyonette 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:07
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        Adana'da 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilen operasyonda 5 zanlı tutuklandı
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        Adana'da bir kamyonette 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri bir kamyoneti takibe aldı.

        Ekipler, aracı D-400 kara yolunda durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

        Köpeğin aracın ön bölümüne tepki vermesi üzerine burada yapılan incelemede, iki çuvalda 7 kilo 400 gram esrar bulundu.

        Bunun üzerine sürücü Ramazan Ş. gözaltına alındı.

        Başka bir kamyonetle aynı güzergahta seyreden ve bu kişiyle bağlantılı oldukları iddia edilen Oktay Ö, Ali Y. ve kardeşleri Metin ile Mehmet Y. de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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