Adanalı berber yaptığı neyle müşterilerine dinleti sunuyor SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da yarım asırdır berberlik mesleğini sürdüren Şevket Sevinç, iş yerinde müşterilerine yaptığı neylerle müzik dinletisi sunuyor.

SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da yarım asırdır berberlik mesleğini sürdüren Şevket Sevinç, iş yerinde müşterilerine yaptığı neylerle müzik dinletisi sunuyor.

Ney üflemenin yanı sıra imalatını da gerçekleştirilen 64 yaşındaki Sevinç, hazırladığı enstrümanları Türkiye'nin farklı illerine de gönderiyor.

Merkez Seyhan ilçesinde berberlik yapan Şevket Sevinç, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana müziğe ilgisinin olduğunu, 35 yıl önce Adana Musiki Derneği korosuna katıldığını söyledi.

Koro sayesinde neye ayrı bir ilgisinin oluştuğunu belirten Sevinç, bu enstrümanı üflemeyi öğrenmek için ders aldığını anlattı.

Sevinç, uzun çabaları sonucu üflemeyi öğrendiği neyin yapımıyla ilgili de araştırmalar gerçekleştirdiğini ve kendi enstrümanını yaptığını kaydetti.

Bu konuda her geçen gün kendini geliştirdiğini ve sipariş almaya başladığını dile getiren Sevinç, dükkanındaki atölyede imal ettiği neyleri birçok şehre gönderdiğini aktardı.

Sevinç, yaptığı neylerle iş yerinde müzik dinletisi sunduğunu, tıraş olmaya gelen müşterilerinin bundan büyük keyif aldığını belirterek, "Hatay yöresinden getirdiğim kamışlardan ney yapıyorum. Birkaç dernekte konserlere çıkıyorum, ney çalıyorum. Yaptığım neyleri de satıyorum. Ünlü neyzenler de benden ney almaya geliyor. İstanbul'dan, Ankara'dan ve İzmir'den ustalar benden alıyor." diye konuştu.

- "Artık kendimizi müşteri olarak görmüyoruz”

Müşterilerden Fikret Yılmaz da tıraş olmadığı zamanlarda da ney dinlemek için dükkana uğradığını ifade ederek, "50 yıldır müşterisiyim. Sürekli gelirim, Şevket Sevinç de sürekli ney çalar bize. Özellikle tıraştan sonra dinlemeyi severiz. Artık kendimizi müşteri olarak görmüyoruz." dedi.

Yılmaz, berber dükkanında neyin yapılış sürecini izlemekten de büyük keyif aldığını vurguladı.