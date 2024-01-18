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        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri öne sürülen 1'i tutuklu 4 sanık hakkında 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:00
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        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri öne sürülen 1'i tutuklu 4 sanık hakkında 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde 20 Ağustos 2023'de, Ö.K'ye ait kafeye silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 2 Eylül 2023'de tutuklanan A.I. ve tutuksuz A.Y, F.I. ve V.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ö.K. ile aralarında husumet bulunan sanıkların olay günü bu kişiye ait iş yerine fikir ve eylem işbirliği içinde sabaha karşı silahlı saldırı düzenledikleri belirtildi.

        İş yerinde 10 mermi girişinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanıkların eylem sırasında kullandıkları silahı sakladıkları da belirtilerek "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 11'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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