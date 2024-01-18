Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'de 20 puanla 13. sırada yer alıyor.
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