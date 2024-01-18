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        Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:59
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        Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Adanaspor, Trendyol 1. Lig'de 20 puanla 13. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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