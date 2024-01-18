Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten 3 kişinin saklandığı adresleri belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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