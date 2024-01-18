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        Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:28
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        Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten 3 kişinin saklandığı adresleri belirledi.

        Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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