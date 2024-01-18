Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Hikmet Karaman getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

İmza törenine kulüp başkanı Murat Sancak da katıldı.

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