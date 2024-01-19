Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesinde Hasan K'ye ait motosiklet evinin önünde park halindeyken kilidi kırılarak çalındı.

Hasan K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, sokaktaki başka bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar Ahmet K. (19) ve Mahmut E. (20) aynı mahallede çaldıkları motosikletle gezdikleri sırada ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan Ahmet K'nin yaklaşık 6 ay önce hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'taki cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, çaldıkları motosikletle uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.