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        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'da güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:53
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        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Adana'da güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi.

        Merkez Seyhan ilçesinde Hasan K'ye ait motosiklet evinin önünde park halindeyken kilidi kırılarak çalındı.

        Hasan K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, sokaktaki başka bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar Ahmet K. (19) ve Mahmut E. (20) aynı mahallede çaldıkları motosikletle gezdikleri sırada ekiplerce yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılardan Ahmet K'nin yaklaşık 6 ay önce hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'taki cezaevinden firar ettiği belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların, çaldıkları motosikletle uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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