Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Adana'da 1441 okuldaki 517 bin 363 öğrenci, karne aldı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit İsa İpek İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Köşger, onlarla sohbet etti.

        Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin ülke açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        En önemli zenginliklerinin iyi eğitilmiş genç nüfus olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

        "Ülkemiz artık kendi sınırlarını aşıyor. Hayalimizin sınırı genişliyor. Bu büyük milletin çocuklarının hedefi de büyük ve ufukları aşan bir hayalleri olması lazım. Çukurova'dan bir Yörük çocuğun uzaya çıkmış olması hepimizin gururu. Milletçe iftihar ediyoruz. Bunun devamı gelsin isteriz. Bizim milletimizin güçlenmesi tüm dünyada barışın ve adaletin yerleşmesine de katkı sağlayacaktır."

        - Mersin

        Mersin'de de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Mezitli ilçesindeki Faris Kokulu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök katıldı.

        Vali Pehlivan, karnelerini dağıttığı öğrencilere hediyeler de verdi.

        Pehlivan, gazetecilere, kentte yaklaşık 435 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

        Öğrencilere iyi tatiller dileyen Pehlivan, "Öğrencilerimiz tatili değerlendirirken biz de okulların eksiklikleri varsa gidereceğiz. Yaklaşık 20 yeni okulumuzu ikinci dönemde eğitim öğretime kazandıracağız. Eğitim altyapısı ve donanımı olarak iyi durumdayız. Devletimizin sağladığı tüm imkanları öğrencilerimizle buluşturma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

        - Hatay

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da 1100 okulda 398 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

        Vali Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde Aşağıokçular İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Masatlı, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

        Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde eğitim tesislerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü söyledi.

        Buruk bir yarıyıl tatiline girdiklerini belirten Vali Masatlı, depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 453 okulda 138 bin 402 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Sınıfları gezen Vali Yılmaz, öğrencilere karnelerini verdi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Adana´da 517 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
        Adana´da 517 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
        Oğlunun tabancayla başından vurduğu kadın, 54 gün sonra öldü
        Oğlunun tabancayla başından vurduğu kadın, 54 gün sonra öldü
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası veri...
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası veri...
        'Türkiye'de riskli yapı stokunun yüzde 4'ü yenilenmiş'
        'Türkiye'de riskli yapı stokunun yüzde 4'ü yenilenmiş'
        Cezaevi firarisi, motosikleti hoşuna gittiği için çalmış
        Cezaevi firarisi, motosikleti hoşuna gittiği için çalmış
        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı