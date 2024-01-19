Adana'daki Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu'nda karne heyecanı yaşandı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla okulda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kaymakam Mehmet Aksu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir katıldı.

Törende, Aksu ve Temir tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Kaymakam Aksu, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "Karne notu her şey demek değil. Eğer kırık notlar varsa bunları düzeltmenin yolunu çocuklarımızla birlikte aramalıyız. Çocuklarımız tatili iyi bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Bol bol dinlenip, kitap okumaktan geri kalmasınlar." ifadelerini kullandı.

Aksu, törenin ardından günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.