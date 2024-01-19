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        Adana'da oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oğlu tarafından 54 gün önce silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:17
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        Adana'da oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oğlu tarafından 54 gün önce silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

        Yeşiloba Mahallesi'nde 26 Kasım'da oğlu Nurettin K. (40) tarafından evinde tabancayla ağır yaralanan Fahriye K. (54) tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        - Olay

        Yeşiloba Mahallesi'nde 26 Kasım'da annesi Fahriye K. ile eşi Halime K'ye (44) tabancayla ateş eden Nurettin K. olay yerinden kaçmıştı. Eve giren ekipler, 4 çocuk annesi Halime K'nin yaşamını yitirdiğini, kayınvalidesinin ise ağır yaralandığını belirlemişti.

        Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta yakalanan ve Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü belirlenen zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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