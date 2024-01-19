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        Adana'da bir araçta ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi

        Adana'da ruhsatsız 12 tabanca ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:13
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        Adana'da bir araçta ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi
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        Adana'da ruhsatsız 12 tabanca ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde çok sayıda silah bulunduğu belirlenen bir aracın peşine düştü.

        Ekipler, takibe alıp durdurdukları araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız 12 tabanca ele geçirdi.

        Araçtaki iki şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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