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        Adana'da kruvasan paketlerinden uyuşturucu çıktı

        Adana'da alışveriş poşetindeki kruvasan paketlerinden 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:22
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        Adana'da kruvasan paketlerinden uyuşturucu çıktı
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        Adana'da alışveriş poşetindeki kruvasan paketlerinden 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Fuat Ç'yi takibe aldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Adana Otogarı yakınında yakalanan şüphelinin yanındaki alışveriş poşetini inceleyen ekipler, üç kruvasan paketine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Bunun üzerine Fuat Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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