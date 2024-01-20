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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:52 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:52
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

        ​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Cisse, Abdurrahim Dursun, Stambouli, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Akintola, Emre Akbaba

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovıc, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Morutan, Pedrinho, Cephas, Bajic

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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