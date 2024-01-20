Stat:YeniAdana

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Dorukhan Toköz (Dk. 54 Yusuf Barasi), Semih Güler, Cisse (Dk. 73 Manev), Abdurrahim Dursun (Dk. 73 Nourani), Stambouli, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 86 Nani), Akintola, Emre Akbaba

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 78 Mert Çetin), Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Morutan (Dk. 86 Atakan Çankaya), Pedrinho, Cephas (Dk. 55 Chatzigiovanis), Bajic (Dk. 55 Macheda)

Goller: Dk. 52 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 63 Pedrinho (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Chatzigiovanis, Dk. 90+4 Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü)

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