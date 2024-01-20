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        Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 20.01.2024 - 22:23
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        Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Mestanzade Mahallesi'nde, İ.Ç. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi.

        Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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