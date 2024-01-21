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        Adana'da bir evde kalaşnikof tüfek ve 2 çelik yelek ele geçirildi

        Adana'da kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 çelik yelek ele geçirilen ikametteki 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:49
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        Adana'da bir evde kalaşnikof tüfek ve 2 çelik yelek ele geçirildi
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        Adana'da kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 çelik yelek ele geçirilen ikametteki 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

        Adreste kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 150 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirildi.

        Polis ekipleri, ikametteki Hüseyin B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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