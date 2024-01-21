Adana'da otoyolda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Adana'da otoyolda çarpışan şehirler arası yolcu otobüsü ile tırda hasar oluştu.

Adana'da otoyolda çarpışan şehirler arası yolcu otobüsü ile tırda hasar oluştu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınlarında 42 KC 048 plakalı otobüs ile 42 ARB 934 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanan yolda önlem aldı.

Ölen veya yaralananın olmadığı kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluştu.