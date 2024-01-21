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        Adana'da otoyolda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

        Adana'da otoyolda çarpışan şehirler arası yolcu otobüsü ile tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:20
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        Adana'da otoyolda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
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        Adana'da otoyolda çarpışan şehirler arası yolcu otobüsü ile tırda hasar oluştu.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınlarında 42 KC 048 plakalı otobüs ile 42 ARB 934 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanan yolda önlem aldı.

        Ölen veya yaralananın olmadığı kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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