Adana'da şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan 2 yunus polisi yaralandı Adana'da şüpheli bir otomobili kovaladıkları sırada kaza yapan iki yunus polisi yaralandı.

Adana'da şüpheli bir otomobili kovaladıkları sırada kaza yapan iki yunus polisi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ikazına rağmen kaçan sürücünün kullandığı otomobili kovaladıkları sırada kaza yaptı.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan iki polise ilk müdahale sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.