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        Adana'da şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan 2 yunus polisi yaralandı

        Adana'da şüpheli bir otomobili kovaladıkları sırada kaza yapan iki yunus polisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 02:39 Güncelleme: 24.01.2024 - 03:01
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        Adana'da şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan 2 yunus polisi yaralandı
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        Adana'da şüpheli bir otomobili kovaladıkları sırada kaza yapan iki yunus polisi yaralandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

        Ekipler, "dur" ikazına rağmen kaçan sürücünün kullandığı otomobili kovaladıkları sırada kaza yaptı.

        Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çeşitli yerlerinden yaralanan iki polise ilk müdahale sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

        Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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