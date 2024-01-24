Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Cengiz Ş'nin Koza Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evdeki yatağa gizlenmiş 97 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Cengiz Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İkamete baskın yapılması, yatağa gizlenmiş uyuşturucu ve hassas terazinin bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yer yatağı süngerinin içinden uyuşturucu çıktı
        Yer yatağı süngerinin içinden uyuşturucu çıktı
        Adana'da polis, engelli kardeşleri ziyaret etti
        Adana'da polis, engelli kardeşleri ziyaret etti
        Adana'da şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan 2 yunus polisi yaralandı
        Adana'da şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan 2 yunus polisi yaralandı
        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis
        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarıyla buluş...
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarıyla buluş...
        CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Aydar´dan `çevre´ duyarlılığı 
        CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Aydar´dan `çevre´ duyarlılığı 