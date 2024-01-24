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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:29
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu B.B.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

        B.B.S'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık B.B.S'nin yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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