Adana'da "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek

Adana'da vatandaşlar, Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

Valilik binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına çok sayıda bürokrat ve memur ile kent sakinleri destek verdi.

Kampanya kapsamında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de kan bağışında bulundu.

Vali Köşger, gazetecilere, Türkiye'nin ve dünyanın en köklü yardım kuruluşları arasındaki Türk Kızılayın, dünyanın her yerinde mağdurların ve mazlumların yardımına koştuğunu belirtti.

Kızılayın kan ve kan ürünleriyle ilgili çok ciddi yardımları olan bir kuruluş olduğunu anımsatan Köşger, şöyle devam etti:

"Kan bağışında bulunarak bunu desteklememiz lazım. Kan, suni olarak yapılması mümkün olmayan, ancak insanlardan bağışla temin edilen bir ihtiyaç. Bu anlamda kan vazgeçilmez, hayati bir unsurdur. Şu ana kadar bu hizmet vatandaşlarımızın alicenap davranışlarıyla sürdürüldü. Bundan sonra da aynı şekilde yürütülecek. Bu kampanyayı başlatan Kızılayın tüm yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kampanyaya katılan vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum."

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı da Türkiye'de 300 noktada kan bağışı aldıklarını, akabinde bunları tahlil edip işlediklerini söyledi.

Kızılayın 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen operasyonla ülkedeki 1156 özel ve kamu hastanesinin kan ihtiyacını karşıladığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye'nin bir numaralı kenti olan Adana'da Valimizin himayelerinde kampanyayı başlatmış olduk. İnşallah bugün bu bağışla hem bir farkındalık oluşturmak hem de kampanyamızı duyurmayı amaçladık. İyilik yapmak, yüreklere dokunmak istiyorsak 3 ayda bir düzenli olarak Kızılay noktalarına uğrayıp kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Bu farkındalığın önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu an kış ayları içerisindeyiz. Ramazan ayı geliyor ve ülkemizin doğusu da kar altında. Bunları da düşündüğümüz zaman kan bağışı yapmamız önemli. Çünkü hastalıklar devam ediyor."