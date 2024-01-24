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        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:25
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        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşiloba Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Soğutma çalışması da yapılan fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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