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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:11
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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Nazan Akkış (45) yönetimindeki 01 BAL 26 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Doğan'a (55) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Sürücü Akkış, ifadesi alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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