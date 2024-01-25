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        AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, personelle buluştu

        AK Parti'nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kenti hak ettiği noktaya taşımak için çalışacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:30
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        AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, personelle buluştu
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        AK Parti'nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kenti hak ettiği noktaya taşımak için çalışacaklarını belirtti.

        Kocaispir, Yüreğir Belediye binası önünde personelle bir araya geldi.

        Görev süresince gerçekleştirdiği projeleri anlatan Kocaispir, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda var gücüyle çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

        Kocaispir, Adana'yı dünya şehri yapmaya talip olduklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Gönül belediyeciliğiyle insanı önemseyen, insanlarımızın sıkıntısını dert edinen bir anlayışı Adana'mızda hakim kılacağız. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelmeye, onların fikir, düşünce, eleştiri ve taleplerini almaya devam edeceğiz. Adana'mızı hak ettiği en güzel noktalara taşımak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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