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        GÜNCELLEME - Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı

        Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 04:49 Güncelleme: 25.01.2024 - 04:49
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        GÜNCELLEME - Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı
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        Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.

        Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan C.S. (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        - Şüphelinin yakalanması kamerada

        Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaka kartında asistan doktor yazan C.S, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak ilerliyor.

        Bir süre sonra C.S, buradaki cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giriyor.

        İş yerine giden hastanenin özel güvenlik görevlileri görüştüğü C.S'yi polis noktasına götürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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