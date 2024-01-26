Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, 22 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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