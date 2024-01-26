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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:21
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

        Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, 22 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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