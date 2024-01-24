Adana'da mobilya süngerinin bulunduğu depoda yangın çıkaran zanlı tutuklandı
Adana'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda yangın çıkardığı belirlenen iş yeri sahibinin kardeşi tutuklandı.
Adana'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda yangın çıkardığı belirlenen iş yeri sahibinin kardeşi tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde 24 Ocak'ta sünger üretimi yapılan fabrika deposunda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından inceleme başlatıldı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin kundaklandığının belirlenmesinin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Polisin görüştüğü görgü tanıkları, depoyu kundaklayanın, iş yeri sahibi İbrahim Halil B'nin (34) kardeşi Y.B. (30) olduğunu belirtti.
Gözaltına alınan Y.B, emniyetteki ifadesinde, depoyu yaktığını kabul etti. Şüpheli, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım." ifadelerini kullandı.
Adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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