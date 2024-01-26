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        Adana'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Adana'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:28
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        Adana'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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        Adana'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şevkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden görevli, durumu belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, kediyi bulunduğu yerden merdivenli araç yardımıyla indirdi.

        Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

        Açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, kediyi zarar vermeden kurtardıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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