Adana'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Adana'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şevkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden görevli, durumu belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, kediyi bulunduğu yerden merdivenli araç yardımıyla indirdi.
Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.
Açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, kediyi zarar vermeden kurtardıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
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