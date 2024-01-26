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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:36
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 26 Aralık 2023'te tutuklanan Amin M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık Amin M. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun ve dijital materyallerinde PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

        İddianamede sanığın itiraf niteliğindeki "2014 yılında Suriye'de PKK terör örgütüne katıldım. Örgüt içinde silah sökme takma, hedefe nişan alma gibi eğitimler aldım. Bölgede örgüte ait evlerde silahlı nöbetler tuttum. 1 yıl boyunca eğitimlere devam ettim. Sonrasında örgütten kaçtım." beyanına da yer verildi.

        Amin M'nin PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, bölgede örgüte eleman temin ettiği, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütü adına istihbarat topladığı ve örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabından propaganda yaptığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede çukur, tünel, sığınak, siper ve mevzi kazdığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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