Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Şehir Hastanesinden "sahte doktor" açıklaması:

        Adana'da hastanede sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının, bu sıfatla herhangi bir tanı ve tedavi alanında bulunmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 04:49 Güncelleme: 25.01.2024 - 04:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Şehir Hastanesinden "sahte doktor" açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da hastanede sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının, bu sıfatla herhangi bir tanı ve tedavi alanında bulunmadığı bildirildi.

        Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 Ocak'ta sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Güvenlik görevlilerinin hastanenin halka açık kısımlarında kendisini "asistan doktor" olarak tanıtan bir şüpheli görerek durumu polise bildirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hastanemiz yönetimince kişi hakkında personeli ve vatandaşı yanıltmaya, kurum ve hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmeye, hastane içerisinde güvenliği ihlal etmeye teşebbüsten şikayetçi olunmuştur. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığı teyit edilmiştir. Zira sağlık hizmeti sunumunda yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerin engellenmesine hastane yönetimimizce azami özen gösterilmektedir. Şimdiye değin olduğu gibi vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği konusundaki hassasiyet ve titizliğimiz yasaların belirlediği normlar çerçevesinde sürdürülmeye devam edilecektir."

        - Şüphelinin yakalanması güvenlik kamerasınca görüntülenmişti

        Hastane görevlileri, 24 Ocak'ta yaka kartında "asistan doktor" yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu polise bildirmişti.

        Şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit eden polis, zanlı C.S'yi (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürmüştü.

        Hastanenin güvenlik kamerasınca, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak bir cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giren C.S'nin daha sonra özel güvenlik görevlilerince polis noktasına götürülmesi kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'e soykırım davasında karar günü
        İsrail'e soykırım davasında karar günü
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        ABD'de motosiklet kazasında ölen uzay mühendisi, memleketi Adana'da toprağa...
        ABD'de motosiklet kazasında ölen uzay mühendisi, memleketi Adana'da toprağa...
        Sahte 'doktor yaka kartı'nı, hastanedeki doktorun verdiğini öne sürdü (2)
        Sahte 'doktor yaka kartı'nı, hastanedeki doktorun verdiğini öne sürdü (2)
        ABD'de trafik kazasında ölen mühendisin cenazesi Adana'da toprağa verildi
        ABD'de trafik kazasında ölen mühendisin cenazesi Adana'da toprağa verildi
        Akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırı kamerada
        Akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırı kamerada
        Ziraat mühendisi kadın devlet desteğiyle gül üreticisi oldu
        Ziraat mühendisi kadın devlet desteğiyle gül üreticisi oldu