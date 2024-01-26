Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, sanayicilerle buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, sanayicilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Kocaispir, ziyarette Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi.

        Burada yaptığı konuşmada Kocaispir, organize sanayi bölgelerini destekleyeceklerinin sözünü verdi.

        Sanayici ve iş insanlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Kocaispir, sorunların farkında olduğunu ve bunların çözümü için gayret göstereceğini belirtti.

        Kentin kalkınmasında organize sanayi bölgelerinin önemli olduğunu kaydeden Kocaispir, "OSB'lerle üretimin artması için istihdam projeleri geliştireceğiz. Özellikle iş alanlarında, sanayicilikte bizlerden ne talep edildiyse bir an evvel yerine getirmeye çalışacak, organize sanayi bölgelerini destekleyeceğiz. Birlikte üreteceğiz, birbirimizi destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da Otizm Destek Merkezi hizmete açıldı
        Adana'da Otizm Destek Merkezi hizmete açıldı
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        ABD'de motosiklet kazasında ölen uzay mühendisi, memleketi Adana'da toprağa...
        ABD'de motosiklet kazasında ölen uzay mühendisi, memleketi Adana'da toprağa...
        Sahte 'doktor yaka kartı'nı, hastanedeki doktorun verdiğini öne sürdü (2)
        Sahte 'doktor yaka kartı'nı, hastanedeki doktorun verdiğini öne sürdü (2)
        ABD'de trafik kazasında ölen mühendisin cenazesi Adana'da toprağa verildi
        ABD'de trafik kazasında ölen mühendisin cenazesi Adana'da toprağa verildi
        Akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırı kamerada
        Akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırı kamerada