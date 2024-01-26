Adana Demirspor, Milad Mohammadi'yi transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi'yi kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, 30 yaşındaki Milad Mohammadi'yi transfer etti.
Adana ekibi, daha önce Terez Grozny, KAA Gent, AEK Atina formalarını giyen oyuncuyla 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
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