Turkcell Kulüpler Kros 1. Ligi final ve U18-U20 eleme yarışları Adana'da yapıldı Turkcell Kulüpler Kros 1. Ligi final ve U18-U20 eleme kademesi yarışları, Adana'da gerçekleştirildi.

Turkcell Kulüpler Kros 1. Ligi final ve U18-U20 eleme kademesi yarışları, Adana'da gerçekleştirildi.

Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta 7 kategoride gerçekleştirilen yarışlara 288 sporcu katıldı.

Yarışlarda 7,5 kilometrede, Ömer Alkanoğlu büyük erkeklerde birinci olurken, büyük kadınlarda ise Gamze Altuntaş ilk sırada yer aldı. 18 yaş altı 3 kilometre yarışlarında erkeklerde Oğuzhan Ozan, kızlarda da Elif Akçiçek birinci oldu.

Organizasyonda 4,5 kilometre 20 yaş altı kategorisinde erkeklerde Ali Tunç, kızlarda Edibe Yağız birinci olurken, büyükler mix 4x1,5 kilometrede Siirt Gelişim Spor Kulübü yarışı ilk sırada tamamladı.

Dereceye girenlere madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar verdi.