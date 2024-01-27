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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:02 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

        Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Gravillon, Emre Akbaba, Akintola, Michut, Nani, Yusuf Erdoğan, Stambouli

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Fernandes, Matondo, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov

        Gol: Dk. 44 Nani (kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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