Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Gravillon, Emre Akbaba, Akintola, Michut, Nani, Yusuf Erdoğan, Stambouli
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Fernandes, Matondo, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov
Gol: Dk. 44 Nani (kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)
ADANA
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