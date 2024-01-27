Stat:YeniAdana

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Gravillon, Emre Akbaba, Akintola, Michut, Nani, Yusuf Erdoğan, Stambouli

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Fernandes, Matondo, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov

Gol: Dk. 44 Nani (kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)

ADANA

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