Adana'da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği Ova Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Süleyman K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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