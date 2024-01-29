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        Adana'da 3 katlı binanın terasında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın terasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:45
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        Adana'da 3 katlı binanın terasında çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın terasında çıkan yangın söndürüldü.

        Fevzipaşa Mahallesi'ndeki binadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

        Terasta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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