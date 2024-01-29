Adana'da 3 katlı binanın terasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın terasında çıkan yangın söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki binadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Terasta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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