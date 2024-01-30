Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

        Adana'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Adana-Ankara Otoyolu'nda sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırda yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dav...
        Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dav...
        Adana'da, 9 kişinin yaralandığı kaza, minibüsün kamerasında
        Adana'da, 9 kişinin yaralandığı kaza, minibüsün kamerasında
        Prof. Dr. Taşova: Gebelerin aşılanması son derece önemli
        Prof. Dr. Taşova: Gebelerin aşılanması son derece önemli
        Adana'da FETÖ sanığı eski yüzbaşı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Adana'da FETÖ sanığı eski yüzbaşı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
        180 evi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı
        180 evi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı
        Adana'da ruhsatsız 39 silah ve 1 balistik çelek yelek ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 39 silah ve 1 balistik çelek yelek ele geçirildi