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        Uyuşturucuyla yakalanan sanık yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezasına çarptırıldı

        Adana'da otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ve 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırılan sanığa istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi" kararı üzerine yeniden yargılandığı davada, aynı hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:42
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        Uyuşturucuyla yakalanan sanık yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezasına çarptırıldı
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        Adana'da otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ve 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırılan sanığa istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi" kararı üzerine yeniden yargılandığı davada, aynı hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, polis ekiplerince sanığın idaresindeki otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurulduğunu, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında 14 pakette 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren İ.T, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben uyuşturucu satmadım. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Davanın geçmişi

        Sanık İ.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davanın 2 Ekim 2023'teki karar duruşmasında, 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, "dosya üzerinde eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle kararı bozup, yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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