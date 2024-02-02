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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:49
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Menderes

        Hakemler:Polat Parlak, Hasan Ok, Özkan Çağlayan

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 2, Betül Kutlu 27, Nuran Tutsak 13, Öykü Taşkın 13, Elanur Demir 6, Sena Işık 2

        BOTAŞ: Weaver 3, Mack 20, Manolya Kurtulmuş 11, Allen 20, Reimer 22, Nihal Güngör Yıldırım 15, Hatice Pelin Gülçelik 6, Nisa Yalçın 18, Deniz Üstün 15

        1. Periyot: 19-32

        Devre: 39-61

        3. Periyot: 50-103

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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