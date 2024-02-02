ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:Menderes
Hakemler:Polat Parlak, Hasan Ok, Özkan Çağlayan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 2, Betül Kutlu 27, Nuran Tutsak 13, Öykü Taşkın 13, Elanur Demir 6, Sena Işık 2
BOTAŞ: Weaver 3, Mack 20, Manolya Kurtulmuş 11, Allen 20, Reimer 22, Nihal Güngör Yıldırım 15, Hatice Pelin Gülçelik 6, Nisa Yalçın 18, Deniz Üstün 15
1. Periyot: 19-32
Devre: 39-61
3. Periyot: 50-103
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