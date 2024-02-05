Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

Adana'da polis ekipleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, yarı yıl tatilinin sona ermesiyle okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri arttırıldı.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube müdürlüklerince okulların önlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Polisler, uygulamada araç sürücülerine ve yolculara, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlara karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Kentte 2 Şubat'ta göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da uygulama noktalarını denetledi, daha sonra Seyit Ali Onbaşı İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Arıkan, bazı çocukları polis motosikletlerine bindirdi.

Okulların çevresindeki esnafı da ziyaret eden Arıkan, bir kahvehanede muhtarlarla bir araya gelerek öğrencilerin güvenliği konusunda görüşme yaptı.