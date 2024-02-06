Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi
Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.
Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen kandil programına katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dualar edildi. Namaz kılan vatandaşlara programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Hatay'da da vatandaşlar, İl Müftülüğünce merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Cami'de düzenlenen kandil programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dualar edildi.
Osmaniye'de Miraç Kandili münasebetiyle İl Müftülüğünce Bülbül Camii'nde mevlid programı düzenlendi. Kur'an-Kerim okunmasıyla başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.
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