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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

        Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:17
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi
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        Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

        Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen kandil programına katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dualar edildi. Namaz kılan vatandaşlara programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Hatay'da da vatandaşlar, İl Müftülüğünce merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Cami'de düzenlenen kandil programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dualar edildi.

        Osmaniye'de Miraç Kandili münasebetiyle İl Müftülüğünce Bülbül Camii'nde mevlid programı düzenlendi. Kur'an-Kerim okunmasıyla başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

        Cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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